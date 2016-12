Ex Cirielli, no per gravi frodi Iva

In caso di gravi frodi in materia di Iva non si deve applicare la ex Cirielli, ossia la legge che ha tagliato i tempi di prescrizione. Lo ha stabilito la Cassazione che, seguendo un verdetto di Strasburgo, ha disapplicato la prescrizione breve in un processo per false fatture su macchine importate. "Altrimenti si lascia senza adeguata tutela gli interessi finanziari dell'erario italiano e dell'Ue", hanno spiegato i giudici.