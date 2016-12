Evasione,sequestro beni per 28 mln

C'è anche la "Fiamma Nera", la storica imbarcazione appartenuta a Benito Mussolini, tra i beni sequestrati dalle Fiamme Gialle di Roma ad un imprenditore, sotto accusa per evasione fiscale. La Gdf ha posto sotto sequestro beni per un totale di 28 milioni di euro, tra cui 32 terreni e 75 immobili, alcuni dei quali concessi in locazione a cooperative finite nell'inchiesta "Mafia Capitale".