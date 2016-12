Evasi Roma, l'appello degli avvocati: "Consegnatevi subito alle autorità"

Il difensore di Ciobanu invita il suo cliente "a costituirsi per dimostrare la propria innocenza, non è certo questo il modo per farlo". L'uomo è coinvolto nella morte di un commerciante egiziano, vittima di estorsioni, prelevato da casa e deceduto per infarto nel 2013. "Si deve costituire urgentemente - ribadisce - visto che abbiamo ancora la possibilità di dimostrare la sua innocenza nel processo che lo vede accusato di sequestro di personale e morte come conseguenza non voluta".



La fuga dei due romeni va avanti dal tardo pomeriggio di domenica, nel più classico dei modi: segando le sbarre nel reparto G11 del Nuovo Complesso del carcere romano, calandosi all'esterno e fuggendo poi a piedi. Per tutta la notte i carabinieri della Capitale e la polizia penitenziaria hanno controllato le abitazioni dei familiari e i luoghi dove i due avrebbero potuto contare su appoggi e complicità. Ogni auto delle forze dell'ordine è dotata delle fotografie dei due evasi, che sono ricercati su tutto il territorio nazionale.