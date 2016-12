Eternit, Coppi: "Basta insulti"

19:22 - "Siamo umanamente vicini a chi soffre e ha sofferto per l'esposizione all'amianto" ma come difensore "devo svolgere la mia funzione applicando il diritto anche se vengo insultato". Così ha detto l'avvocato Franco Coppi al processo Eternit riferendosi alle accuse ricevute dai familiari dopo il verdetto sulla Thyssen e sul terremoto in Aburzzo in cui ha difeso con successo gli imputati. Alle 21 si saprà se la Cassazione avrà deciso il verdetto Eternit.