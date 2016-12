Esplosione in villetta vicino a Roma, un morto e quattro feriti

Un morto e quattro feriti gravi . Questo il bilancio di un' esplosione verificatasi nella notte in una villetta quadrifamiliare a Frattocchie , località alle porte di Roma . La vittima dell'esplosione è un vicino di casa, deceduto in seguito a un malore. I quattro feriti sono due uomini e due donne. Ancora da chiarire cosa abbia scatenato la deflagrazione .

Tutto è successo poco dopo la mezzanotte: prima il boato, poi le fiamme, al civico 16 di via Kennedy. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato con quattro squadre per quasi cinque ore prima di sedare l'incendio e mettere in sicurezza l'area. La villetta è stata dichiarata inagibile.