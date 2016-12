Esplosione in una palazzina a Roma, ferite tre persone

Un'esplosione verificatasi in un appartamento al primo piano di una palazzina della Garbatella, a Roma, ha provocato il ferimento di tre persone. A quanto pare lo scoppio è stato provocato da una fuga di gas durante lavori di sostituzione di un contatore: i due tecnici della ditta che stavano effettuando l'intervento sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Ustionato a una mano anche il proprietario dell'appartamento.