Esplosione in cantiere: due feriti

15:04 - Esplosione in un cantiere in via Portuense, a Roma. Due operai sono rimasti feriti e trasportati in gravi condizioni in ospedale dal 118. Avrebbero ustioni sul 70 per cento del corpo. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Sembra che l'incidente sia avvenuto in un'ex discarica di rifiuti e che i due uomini, di 30 e 60 anni circa, si trovassero in un modulo abitativo quando c'è stato lo scoppio, probabilmente causato da una bombola di gas.

