Escalation di violenza a Roma, quarta aggressione ai danni di autista di bus

La vittima è stata accoltellata al gomito e all'avambraccio. Ha ricevuto anche una gomitata in faccia. Sul posto sono subito intervenuti carabinieri e polizia.



Con questo episodio aumentano i casi di violenza registrati nella Capitale: in una settimana sono stati quattro i conducenti di autobus di linea aggrediti a Roma. Proprio pochi giorni fa l'assessore Esposito aveva chiesto all'Atac, l'azienda di trasporto pubblico della Capitale, di "utilizzare in maniera diffusa, e quindi anche sulle linee bus a rischio, la vigilanza interna".



Martedì il conducente della linea 051 della Tevere Tpl, la società che serve la periferia, è stato aggredito da un passeggero attorno alle 19 a Ponte di Nona. L'utente si era avvicinato all'autista per chiedere di cambiare percorso e al rifiuto con un pugno ha mandato in frantumi il vetro della cella di sicurezza dove si trovano i conducenti delle linee più a rischio.



Alcuni vetri hanno ferito al volto l'autista che ha fermato il bus. All'apertura delle porte l'aggressore è scappato ma è stato individuato dai carabinieri della stazione di Settecamini e bloccato intorno alle 22 mentre rientrava a casa.



Lunedì i carabinieri avevano arrestato un romeno senza fissa dimora perché in via del Plebiscito, in pieno centro di Roma, mentre era a bordo del bus 64, aveva preso a calci il parabrezza anteriore e aveva minacciato l'autista. Motivo di tanta violenza il rifiuto del conducente di fermarsi dove il romeno aveva chiesto, lontano dalla fermata.



Nella notte tra sabato e domenica un altro autista è stato picchiato per avere chiesto a un ragazzo di spostare la sua auto parcheggiata in doppia fila. Il conducente è stato preso a calci e pugni dal giovane, dai suoi genitori e dalla sua fidanzata. I quattro aggressori sono stati poi identificati e denunciati.