Eritreo ferito a Roma, residenti: manifesteremo per chiusura centro

"Stiamo pensando di organizzare nei prossimi giorni una manifestazione per chiedere la chiusura del centro di accoglienza di via del Frantoio". Lo hanno dichiarato alcuni romani residenti nel quartiere Tiburtino III, a due giorni dall'assedio a un presidio umanitario durante il quale è stato ferito un migrante eritreo. "Non siamo razzisti - hanno ribadito - ma non ne possiamo più. Qui la sera quando fa buio non si può più uscire".