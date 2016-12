Eritrei in fuga su A1, rintracciati

Sono fuggiti a piedi durante una sosta in aera di servizio, in autostrada, e carabinieri e polizia stradale li hanno cercati a lungo, riuscendo a rintracciarli quasi tutti. I 19 migranti eritrei scappati dall'area Tevere di Civitella d'Agliano (Viterbo) erano in viaggio sulla A1 per essere trasferiti in pullman a Firenze e Venezia. Ne sono stati ritrovati 14, poi inviati alle rispettive destinazioni. Degli altri cinque si sono perse le tracce.