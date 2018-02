Erdogan a Roma, scontri e cariche: un manifestante ferito

Scontri a Castel Sant'Angelo durante il sit-in di protesta contro il presidente turco Erdogan, in visita a Roma: un manifestante è rimasto ferito. La polizia, in tenuta antisommossa, ha caricato nuovamente i manifestanti per farli indietreggiare. I partecipanti intonano cori "vergogna, vergogna" e chiedono di fare un corteo. Il manifestante ferito è riverso in terra e ha il volto insanguinato.