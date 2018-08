Enac a Volotea: "Basta disservizi o voli sospesi da settembre"

Ultimatum dell'Enac alla compagnia aerea spagnola Volotea. L'ente nazionale per l'aviazione civile ha inviato una lettera all'azienda dopo i numerosi disservizi durante la prima parte della stagione estiva, minacciando la sospensione dei voli in Italia a partire da settembre. "Qualora dovessero perdurare tali disservizi - si legge nella missiva - a partire dal 15 settembre la compagnia Volotea dovrà sospendere ogni attività di volo in Italia".