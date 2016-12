Emergenza migranti, 93 siriani in Italia Gentiloni: "Europa a un passo da baratro"

"Europa a un passo dal baratro" - Secondo il capo del Viminale "l'Europa è a un passo dal baratro", proprio a causa della chiusura di alcuni Paesi davanti all'emergenza umanitaria che di fatto blocca una linea corale per l'accoglienza dei profughi.



Gentiloni ha quindi espresso viva soddisfazione per l'iniziativa - della società civile in coordinamento con le Istituzioni - che consente ai rifugiati più vulnerabili "di arrivare senza subire la violenza e i ricatti dei trafficanti di esseri umani" e che, allo stesso tempo, rappresentata "un messaggio" all'Ue.



I 93 profughi siriani hanno lasciato l'aeroporto di Fiumicino a bordo di 5 pullman, diretti in altrettante regioni: 30 verso Trento, dove saranno ospiti della locale Diocesi, altri 2 gruppi verso Reggio Emilia e Torino dove troveranno sistemazione a cura delle parrocchie delle due Diocesi; 23 ad Aprilia, sistemati dalla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, che si occuperà anche di quanti saranno ospitati a Firenze. Un ultimo gruppo resterà a Roma, a cura della Comunità di Sant'Egidio. Tra di loro c'era chi sorrideva felice, chi abbassava gli occhi colmi di commozione. Come ad esempio una famiglia con una mamma e un papà' che tenevano per mano i 5 piccoli figli, 4 maschietti e una femminuccia, che hanno a lungo salutato felici.



"Il progetto è un messaggio all'Ue" - Il loro arrivo, ha ribadito Gentiloni, manda "un messaggio" all'Europa, e non solo. E cioè, che "non si riesce ad affrontare il tema dei grandi flussi migratori con le decisioni unilaterali, innalzando muri o steccati. Queste - ha detto - sono decisioni pericolose e non funzioneranno. Rappresentano solo un rischio per l'Europa". "Per far davvero fronte al tema migratorio, abbiamo bisogno di azioni diverse", ha sottolineato il ministro. "Certo Abbiamo bisogno della pace in Siria, e un filo di speranza si è aperto da sabato scorso con il cessate il fuoco", ma, ha detto, abbiamo anche "bisogno di moltiplicare la cooperazione con l'Africa, abbiamo bisogno di sostenere i Paesi come il Libano, la Giordania, la Turchia, che sono direttamente al centro dell'accoglienza di profughi e rifugiati. Abbiamo bisogno di condividere a livello europeo un'impegno comune".