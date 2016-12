Ebola, via alle cure sul medico italiano: usato il plasma di un convalescente

12:55 - Il medico italiano di Emergency affetto da Ebola e ricoverato all'Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma è in cura da mercoledì pomeriggio con il plasma proveniente da un paziente convalescente. Lo hanno reso noto i medici. Il plasma utilizzato per il trattamento è arrivato dalla Spagna "grazie ad una catena di supporto e solidarietà istituzionale, scientifica, delle società farmaceutiche e delle società di trasporto".

Mercoledì in serata, hanno spiegato i sanitari, il paziente "ha presentato un rialzo febbrile ed un peggioramento delle condizioni cliniche e dei parametri ematologici. Nel corso della notte c'è stato tuttavia un progressivo miglioramento con riduzione marcata della temperatura". Dopo il peggioramento vi è stata una "riduzione dei globuli bianchi e delle piastrine". I parametri della funzionalità epatica e renale, invece, hanno precisato, "sono normali". Il paziente zero, inoltre, "non presenta nuovi sintomi caratteristici della malattia e, in particolare, non ha manifestazioni emorragiche".