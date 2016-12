Ebola, positivo al test un infermiere di Emergency: era in Sierra Leone

L'infermiere, che aveva lavorato nel Centro di cura dei malati di Ebola, "effettuava regolarmente l'automonitoraggio delle proprie condizioni e questo ha permesso di intervenire tempestivamente per evitare un possibile contagio", afferma Emergency, ricordando che il virus è contagioso solo dopo l'insorgenza dei sintomi e che viene trasmesso esclusivamente attraverso il contatto diretto con fluidi corporei.



Ulteriori aggiornamenti sullo stato di salute del paziente, precisa l'organizzazione medico-umanitaria, verranno forniti ogni giorno dalla direzione dell'Istituto Spallanzani. Per rispetto della privacy del paziente e della sua famiglia, per il momento Emergency non rilascerà altri dettagli.



Attivata rete di emergenza, chiesta la disponibilità di farmaci - E' stata già attivata la rete di emergenza della Prefettura di Sassari e del Comando carabinieri del Nas in seguito alla notizia della conferma di un nuovo caso di Ebola in Italia. Il ministero della salute e l'Aifa hanno già predisposto le misure necessarie per rendere disponibili presso lo Spallanzani i farmaci.



Controlli su alcune persone - L'infermiere sassarese che ha contratto il virus dell'Ebola ha avuto contatti con alcune persone, dopo essere rientrato dalla Sierra Leone. Lo precisa l'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, che annuncia in un comunicato che "a scopo precauzionale sono state attivate le stabilite procedure di controllo e di sicurezza per le pochissime persone che hanno avuto contatti con il paziente".