Ebola,moglie medico:no speculazioni

12:25 - "Non si specula così sulle persone: basta a questo circo mediatico. A noi interessa soltanto la salute di mio marito". Lo ha detto la moglie del medico catanese che ha contratto il virus Ebola in Sierra Leone in seguito alle polemiche sulla sua mancata visita a Roma dove è ricoverato l'uomo. "Siamo rimasti a casa a Enna con le mie figlie perché non è possibile incontrare mio marito e per evitare i giornalisti e null'altro", ha aggiunto.