Ebola, medico: "Tornerò in Africa"

14:06 - "Oggi tornerò in Sicilia, ma presto andrò nuovamente in Sierra Leone". Lo ha detto Fabrizo Pulvirenti, il medico di Emergency colpito da Ebola, appena dimesso dall'ospedale Spallanzani di Roma. "Devo prima riprendermi e poi valuterò di tornare in Africa anche se per un periodo limitato. Voglio completare il lavoro iniziato", ha sottolineato. Il premier Matteo Renzi su Twitter ha scritto: "In bocca al lupo a Fabrizio: buon lavoro, #buon2015".