12:39 - Le condizioni cliniche del medico italiano di Emergency affetto da Ebola e ricoverato all'Istituto Spallanzani sono ulteriormente migliorate. Il paziente respira, cammina e si alimenta in autonomia. Lo affermano i medici che lo hanno in cura. Nei giorni scorsi i dottori avevano inoltre ventilato l'ipotesi che l'uomo potesse essere dimesso per Natale.