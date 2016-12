Ebola, infermiere sardo "leggermente peggiorato": è in nutrizione artificiale

Il farmaco, già autorizzato con ordinanza Aifa del 12 maggio, su indicazione del ministero della Salute, è arrivato mercoledì dall'estero. Il paziente, oltre ad aver iniziato la nutrizione parenterale, continua la terapia reidratante per via orale ed endovenosa.



Intanto il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha assicurato che "non c'è nessun rischio legato all'infermiere sardo contagiato dal virus Ebola, perché sono state seguite tutte le procedure, a cominciare dall'autoisolamento dello stesso operatore". "Quando l'infermiere è arrivato il virus non si era ancora manifestato, i sintomi si sono verificati in Sardegna, e si è subito autoisolato ed è stato poi ricoverato", ha spiegato.