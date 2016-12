Ebola, il medico di Emergency ricoverato ha di nuovo la febbre

Il quadro clinico del medico "è impegnativo: è un paziente che ha bisogno di assistenza, con un quadro clinico che determina diverse situazioni, per le quali c'è bisogno di intervenire", ha spiegato il direttore scientifico dello Spallanzani, Giuseppe Ippolito, sottolineando come al momento non si possano fare previsioni.



Intanto a Milano diversi medici internazionali si sono riuniti all'ospedale San Raffaele per confrontare in un convegno le proprie esperienze sul virus che in Africa ha scatenato una vera e propria situazione di emergenza. Gli esperti, in particolare, si sono concentrati "sull'efficienza dell'organizzazione sanitaria nazionale nel far fronte alle criticità".