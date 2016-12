17 dicembre 2014 Ebola, il medico di Emergency in netto miglioramento: forse a casa per Natale Il 13 dicembre è infatti stato spostato dalla terapia intensiva alla degenza ordinaria e mancherebbe poco perché i medici dichiarino "sconfitto" il virus Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:18 - E' in netto miglioramento il medico di Emergency che ha contratto il virus di Ebola in Sierra Leone, ricoverato da fine novembre all'ospedale Spallanzani di Roma: secondo quanto emerso l'uomo potrebbe passare il Natale a casa. Il 13 dicembre è infatti stato spostato dalla terapia intensiva alla degenza ordinaria e mancherebbe poco perché i medici dichiarino "sconfitto" il virus.

"La vittoria potremmo sancirla definitivamente fra qualche giorno - spiega al quotidiano "La Repubblica" Valerio Fabio Alberti, direttore generale dello Spallanzani -. Spero che potremmo dimetterlo per Natale, stiamo andando in quella direzione".



Ha recuperato una buona autonomia - si legge nel bollettino - la prognosi rimane per ora riservata". Il prossimo bollettino medico è previsto per giovedì.