Ebola, dimesso caso sospetto a Roma

21:33 - E' stato dimesso dall'Istituto per le malattie infettive Spallanzani di Roma il medico italiano di Emergency posto sotto osservazione per sospetta Ebola al rientro dalla Sierra Leone. Il medico sta bene, in Africa aveva avuto contatti con un altro sanitario poi risultato infetto e trasferito in Germania, ma a sua volta non aveva mai manifestato sintomi della malattia. E' stato dunque dimesso terminato il periodo previsto di osservazione di 21 giorni.