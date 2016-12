13:42 - Il medico italiano di Emergency contagiato dal virus dell'Ebola in Sierra Leone e ora ricoverato all'ospedale Spallanzani di Roma viene curato con un farmaco sperimentale. "Ha iniziato un trattamento antivirale specifico con un farmaco non registrato, autorizzato con ordinanza dall'Aifa, su indicazione del ministro della Salute", hanno riferito i medici. L'uomo "è in condizioni stabili, è vigile e collaborante".