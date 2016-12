E' morto a Roma Emiliano Liuzzi, giornalista de "il Fatto Quotidiano"

E' morto a Roma questa notte Emiliano Liuzzi , 46 anni, giornalista de "il Fatto quotidiano", ucciso da un infarto. Si occupava del numero del lunedì del quotidiano, dopo aver seguito la redazione dell'Emilia Romagna. Nel 2006 diresse il Corriere di Livorno , lavorò per "il Tirreno" e la "Nuova Sardegna". Compagno di Lucrezia Lante della Rovere, Liuzzi aveva due figli, e in gioventù aveva conseguito un master in giornalismo alla Columbus University.

Al "Fatto" ha seguito da vicino la nascita e la crescita del Movimento 5 Stelle, di cui è tra i massimi conoscitori. Figlio di Livio Liuzzi, ex condirettore del "Tirreno", dal 2014 collabora anche come opinionista a Domenica Live condotta da Barbara D'Urso e ad altre trasmissioni Mediaset. Tra le sue esperienze giovanili anche dei periodi alla Nuova Sardegna, all'Alto Adige, al Trentino, dove ha seguito diversi casi giudiziari.



Liuzzi era a casa della sua compagna, l'attrice Lucrezia Lante della Rovere, quando si è sentito male, nella notte tra martedì e mercoledì. Già da qualche giorno avvertiva dei malori, per cui si era fatto controllare dai medici. Il personale del 118, subito allertato, non ha potuto fare nulla una volta arrivato nell'attico dell'attrice, dove il giornalista era già morto.