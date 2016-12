Droga, maxi sequestro di shaboo a Roma: avrebbe fruttato un milione di euro

Maxi sequestro di droga shaboo a Roma: oltre due chili di sostanza, nascosti in barattoli di latta, sono stati infatti trovati dai carabinieri a casa di due fratelli filippini. La droga avrebbe fruttato circa un milione di euro. Per gli inquirenti si tratta del più grande sequestro di shaboo in Italia e tra i maggiori in Europa. I due fratelli sono stati arrestati.