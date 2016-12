Dopo lo stupro di Roma, assessore Muraro: "Colle Oppio verrà chiuso di notte"

Sulla situazione di Colle Oppio, da anni aggredito da sporcizia e abbandono e luogo di accampamenti di molti di senza fissa dimora, c'è stato un tavolo tra le istituzioni competenti. Muraro ha precisato che "auspicabilmente da subito alcuni cancelli verranno chiusi e altri sigillati". Parallelamente alla chiusura dei cancelli, l'assessore chiede un intervento delle forze dell'ordine.



"Chiediamo - spiega - alla prefettura un intervento perché la situazione di degrado e i problemi di ordine pubblico non ci sono solo a Colle Oppio ma in tutta la zona del Colosseo. Non si capisce perché le attività illegali nel parco siano sotto gli occhi di tutti".



Si valutano anche telecamere per Colle Oppio - Si valuta anche l'installazione di telecamere attorno a Colle Oppio. E' quanto emerso dal tavolo che si è riunito a Porta Metronia. "La Muraro ha chiesto al dipartimento lavori pubblici il preventivo per installare le telecamere perimetrali a Colle Oppio. Poi si impegnerà lei a cercare i soldi", ha detto la presidente del municipio Sabrina Alfonsi.



Chiesta la convalida del fermo del romeno - Intanto la procura di Roma ha chiesto al gip la convalida del fermo di Eduard Oprea, il romeno accusato di aver stuprato la cittadina australiana. Il pm Claudia Alberti sollecita per l'uomo l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per violenza sessuale, rapina e lesioni. L'interrogatorio di garanzia si terrà nelle prossime ore.