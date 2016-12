Donna trovata morta con asciugamano sul viso in casa a Roma, si indaga per omicidio

La vittima si chiamava Daniela Balilla, aveva 66 anni e abitava in via delle Vigne, in zona Magliana, alla periferia di Roma. A dare l'allarme è stato il figlio che ha raccontato di essere entrato nell'appartamento della madre con le chiavi e di averla vista sdraiata per terra, con addosso il pigiama e la vestaglia, e l'asciugamano sul volto che le copriva il naso e la bocca.



L'uomo ha chiamato un'ambulanza, ma all'arrivo dei soccorritori per la madre non c'era più nulla da fare. Sul posto gli investigatori del commissariato San Paolo, della Squadra mobile e la polizia scientifica per i rilievi.



Da un primo esame esterno, sul collo della vittima sarebbero stati notati segni di violenza compatibili con possibile strangolamento. L'ipotesi è che Daniela Balilla sia morta soffocata, ma sarà l'autopsia a chiarire con esattezza le cause del decesso.



Nell'appartamento della donna, che abitava da sola, sono stati svolti a lungo i rilievi. Sulle porte e sulle finestre non sarebbero stati riscontrati segni di scasso o forzature. L'appartamento era apparentemente in ordine e sul tavolo è stato trovato un portafoglio aperto.



Gli investigatori stanno scavando nella vita della vittima per ricostruire le sue ultime ore di vita. Da chiarire se Daniela Balilla avesse appuntamento con qualcuno e se abbia aperto lei la porta al suo assassino. Al momento non si esclude nessuna pista: dalla rapina a una lite finita male. L'unico movente che sembrerebbe sia stato escluso per ora è quello passionale.



Ascoltati i vicini e gli altri residenti del condominio per capire se qualcuno abbia sentito urla o visto entrare qualcuno nell'appartamento della vittima. Si indaga anche per ricostruire se recentemente la 66enne aveva discusso con qualcuno o se c'era qualcosa che la preoccupava. Interrogati in queste ore i familiari e amici della donna mentre sono al vaglio i tabulati telefonici.