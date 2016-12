Donna morta, figlio: uccisa perché non rivelava chi fosse mio padre

"L'ho uccisa perché non voleva rivelarmi chi è mio padre". E' quanto avrebbe detto il figlio 24enne di Paola Borghi, la donna trovata morta nel suo appartamento in zona Appio a Roma. Il giovane, arrestato dalla polizia per omicidio volontario, ha spiegato agli agenti di nutrire da anni un "profondo astio" nei confronti della madre.