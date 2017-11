Donna fatta a pezzi a Roma, fratello vittima sentito in questura

C'è un sospettato per il ritrovamento dei resti di una donna all'interno di alcuni cassonetti a Roma. Si tratta di un sessantenne italiano, fratello della vittima. L'uomo è stato portato in questura per essere sentito dagli inquirenti. Non si esclude che possa essere affetto da problemi psichici. All'interrogatorio sta partecipando anche il pm titolare dell'indagine Marcello Cascini.