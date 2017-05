Donald Trump dopo la visita in Vaticano: "Il Papa è una grande persona"

3 di 12 Ansa

Selfie e disegni per Melania con i piccoli del Bambino Gesù

E infine la cappella dell'ospedale. Nella ludoteca, Melania si è intrattenuta per la maggior parte del tempo rivolgendo saluti e domande un po' a tutti i ragazzi, parlando un po' in italiano, un po' in inglese e facendosi aiutare anche dall'interprete. "Tutto bene?", "Come stai?" "What are you working on?", le domande di Melania ai bambini che dopo averle regalato i loro disegni hanno anche espresso il desiderio di disegnare insieme a lei. Richiesta a cui Melania ha acconsentito ben volentieri.