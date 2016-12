29 marzo 2015 Domenica delle Palme, il Papa prega per le vittime della tragedia dell'aereo caduto Nella Giornata dedicata alla Gioventù dedica un pensiero particolare agli studenti tedeschi che hanno perso la vita nello schianto e avverte: "La mondanità è contraria a Dio" Tweet google 0 Invia ad un amico

12:22 - "C'è una strada contraria a quella di Cristo: la mondanità". Lo ha detto il Papa nell'omelia della Messa delle Palme sottolineando che "la mondanità ci offre la via della vanità, dell'orgoglio, del successo". "Il maligno l'ha proposta anche a Gesù ma l'ha respinta senza esitazione. Questa è la strada, non ce n'è un'altra", ha aggiunto il Pontefice, che all'Angelus ha poi dedicato una preghiera alle vittime dell'aereo caduto in Francia.

"Lo stile di Dio e del cristiano è l'umiltà, uno stile che non finirà mai di sorprenderci e di metterci in crisi: a un Dio umile non ci si abitua mai", ha spiegato il Papa. "Dio si umilia per camminare con il suo popolo", ha aggiunto ricordando l'Esodo e le lamentele degli ebrei contro Mosè. "Che umiliazione per il Signore ascoltare tutte quelle mormorazioni, quelle lamentele".



Il Santo Padre prega per le vittime dell'Airbus - Nella Giornata mondiale dedicata alla Gioventù, Francesco ha poi rivolto un pensiero ai ragazzi morti nell'incidente aereo, affidando alla Madonna "le vittime della sciagura aerea di martedì, tra le quali vi era anche un gruppo di studenti tedeschi".