Domato incendio vicino Fiumicino

Ci sono volute circa tre ore per domare e mettere in sicurezza l'incendio che, nella tarda serata di venerdì, ha colpito un punto dell'oleodotto che attraversa la zona di Maccarese, borgo vicino Fiumicino. Si è trattato, a quanto si è appreso, di un cosiddetto "dardo di fuoco" che si è sviluppato in altezza per diversi metri. Le fiamme, circoscritte all'area della falla, non si sono propagate alla campagna circostante.