Domanda sui gay in un test di Medicina, ministro Fedeli: "Inaudito, si tolga"

Il test - La prova incriminata è il Progress Test 2017 somministrato a 33.000 universitari iscritti a Medicina e Chirurgia (dal secondo anno in poi), per valutarne i progressi nell'apprendimento. La rabbia della comunità Lgbt - A denunciare il caso, con un post su Facebook, Cathy La Torre - esponente di Sinistra Italiana e Arcigay, vicepresidente del Movimento Italiano Transessuali e legale di molte cause a favore di transessuali - e Marco Grimaldi, consigliere regionale di Sinistra Italiana . “Questa domanda è inserita nel contesto di un test su diagnosi, genetica, malattie e comportamenti da tenere dinnanzi a certe malattie - scrivono su Facebook - Vogliamo sapere, e lo pretendiamo se la comunità medica italiana, ritiene ancora che l'omosessualità sia una malattia. Vogliamo sapere: che senso ha chiedere a dei futuri medici la stima dell'omosessualità nell'uomo? Viene anche chiesta la stima della eterosessualità dell'uomo? Perchè è bene ricordare che eterosessualità e omosessualità sono entrambe 'varianti' naturali del comportamento umano. Pretendiamo una risposta dalla Conferenza del Presidi delle facoltà di Medicina: perché questa domanda nel 2017? Non certo per rendere medici e scienziati persone migliori e con meno pregiudizi!” E concludono: “Indignarci e chiedere spiegazione è una delle poche armi nelle nostre mani".

Fedeli: "Vergognoso quesito" - Non si è fatta attendere la risposta della ministra Valeria Fedeli: "È francamente incredibile e a dir poco inaccettabile che l'omosessualità sia stata inserita nella categoria delle malattie. Mi auguro che la Conferenza dei corsi di laurea in medicina provveda a eliminare dall'elenco delle domande del Progress test quel vergognoso quesito, che le risposte a esso date non siano tenute in considerazione ai fini della valutazione del progresso nell'apprendimento di studentesse e studenti, e che il responsabile di quanto accaduto sia adeguatamente sanzionato".



"Il Progress test viene organizzato dalla Conferenza dei Presidenti dei Collegi didattici dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia delle università italiane e non ha nulla a che vedere - spiegano dal Ministero - con l'esame di Stato in Medicina di cui responsabile è il Miur. È nato negli atenei italiani nel 2008 con l'obiettivo di monitorare, attraverso una serie di domande a risposta aperta, i livelli di acquisizione delle competenze effettivamente e progressivamente raggiunte da studentesse e studenti nel corso degli anni dell'iter universitario".