Disinnescata la bomba vicino all'A1, riapre la circolazione sull'autostrada

E' stata riaperta alle 11,15, con quasi un'ora di anticipo rispetto al programma, la circolazione lungo l'Autostrada del Sole, chiusa mercoledì mattina intorno alle 9 nel tratto Orte-Attigliano per permettere le operazioni di brillamento di un ordigno bellico. La bomba era stata ritrovata pochi giorni fa nel comune di Orte. Non sono stati segnalati particolari disagi legati alla viabilità.

Per due ore è stata anche sospesa la circolazione ferroviaria, sempre sul tratto tra Orte e Attigliano, e chiusa l'area al traffico aereo.



L'intervento di disattivazione della bomba è stato articolato in due fasi: una prima di rimozione della spoletta a cui segue il trasporto in sicurezza per il successivo brillamento in una cava.