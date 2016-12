Difesa Foffo: perizia psichiatrica

"La prima cosa che chiederemo è una perizia psichiatrica, oltre agli esami tossicologici". Lo annuncia l'avvocato di Manuel Foffo, il 29enne reo confesso dell'omicidio di Luca Varani, insieme all'amico Marco Prato. "Se ci sono le condizioni per dimostrare che non era in grado di intendere e di volere è chiaro che abbiamo il dovere di verificarlo", afferma. "Foffo ha assunto quantitativi di cocaina e superalcolici per due giorni", sottolinea.