Detersivo nella brocca, ricoverati Roma, i 2 bambini erano in pizzeria

La serata in pizzeria è diventata ben presto un incubo per una famiglia di quattro persone, papà, mamma e due bambini di sette anni (il figlio della coppia e un amichetto), a Trastevere a Roma. I quattro non sono neanche riusciti a iniziare la cena, perché i bimbi, subito dopo aver bevuto da una brocca, si sono sentiti male e sono stati portati in ospedale: nella brocca, a quanto pare, oltre all'acqua c'era detersivo.

I medici del Pronto soccorso del Bambino Gesù, dove i piccoli sono stati ricoverati (uno dei due ha sputato il liquido avvertendo un sapore strano, mentre l'altro l'ha anche deglutito riportando ustioni anche allo stomaco), hanno ipotizzato che nell'acqua bevuta ci fosse brillantante, racconta il "Messaggero". I quattro sono clienti abituali, dice il titolare dello storico locale, la pizzeria "Ai marmi". Anche lui ammette che "potrebbero esserci stati problemi con la brocca. Forse era sporca o aveva ancora residui di detersivo".



Secondo i primi accertamenti, nella brocca c'era detersivo per lavastoviglie, che potrebbe esservi stato versato per una distrazione di un dipendente. Sembra infatti che il lavapiatti abbia versato all'interno della brocca il detersivo per la lavastoviglie, un liquido trasparente, e si sia poi distratto. Solo più tardi si sarebbe accorto che la brocca non era più nel posto in cui l'aveva lasciata. Gli agenti del commissariato Trastevere hanno sequestrato sia la caraffa sia il materiale usato dalla pizzeria per lavare le stoviglie.