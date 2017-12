Dell'Utri dal carcere: non voglio la grazia, ma libertà per curarmi

"Io non sono un uomo da graziare, ma sono un uomo da liberare almeno per curarsi". E' quanto ha dichiarato Marcello Dell'Utri al senatore di Forza Italia Francesco Giro che è andato a visitarlo nel carcere romano di Rebibbia, dove sta scontando sette anni per concorso in associazione mafiosa. "Questo mi ha ripetuto mentre lo abbracciavo forte. Non vuol sentire parlare di grazia. Non la vuole e comunque la rifiuterebbe", ha spiegato Giro.