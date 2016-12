Delitto Varani, parlano i genitori di Luca: "Non vogliamo i soldi di Foffo"

"Non abbiamo bisogno dei soldi dell'assassino di nostro figlio, quello è un denaro maledetto e non lo accetteremo mai e la sola idea di donarcelo è un ulteriore affronto al nostro dolore". Il padre di luca Varani risponde così con con un rifiuto netto a Manuel Foffo che aveva espresso la volontà di donare loro i suoi beni come risarcimento per la morte del figlio, di cui lui e Marco Prato sono accusati di aver ordito il massacro il 4 marzo in un appartamento alla periferia di Roma.