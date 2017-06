Decreto vaccini, oggi manifestazione a Roma contro la Lorenzin

Oggi manifestazione nazionale a Roma contro il decreto Lorenzin che rende obbligatori 12 vaccini. Il corteo è organizzato dal "Coordinamento nazionale per la libertà di scelta" e l'appuntamento è per le 13 a piazza della Bocca della Verità. Intanto il ministero della Salute ha emanato una circolare con le prime indicazioni operative alle Regioni e Province autonome recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale".