De Santis: sparai ma senza mirare Mi stavano ammazzando

"Mi hanno rincorso in trenta o forse di più e ho provato a scappare e già di spalle mi hanno preso a bastonate, mi hanno dato le prime tre coltellate e poi le bastonate", spiega De Santis. Nella ricostruzione l'ultrà romanista afferma di "aver provato a chiudere il primo cancello (del vialetto per accedere al circolo sportivo dove viveva) ma non ci sono riuscito e mi sono rotto la gamba sotto il cancello", precisando che poi gli aggressori "hanno continuato comunque".



"Mi stanno mettendo contro tutta Napoli" - "Hanno detto che volevo aggredire donne e bambini, mai fatto in vita mia. Mi stanno mettendo contro un'intera città come una guerra", si legge ancora. Gastone afferma poi che "la verità sta uscendo da sola e spero continuerà così. I medici mi hanno detto che rimarrò zoppo ma soprattutto ho paura per me e per i miei familiari. Dicono che le coltellate me le sono fatte tramite i servizi segreti".



Madre Ciro: "De Santis Disperato? Allora ha una coscienza" - "De Santis dice che è disperato per la morte di Ciro? Mi fa piacere, significa che allora ha una coscienza". Lo ha detto Antonella Leardi, madre di Ciro Esposito, commentando la lettera scritta dall'ultrà romanista.