Dal Papa appello per disoccupati

Durante la tradizionale benedizione Urbi et Orbi di Natale, Papa Francesco ha lanciato un appello affinché si risolva la piaga della disoccupazione. "In questo giorno di festa, il Signore ridoni speranza a quanti non hanno lavoro, e sono tanti, e sostenga l'impegno di quanti hanno responsabilità pubbliche affinché si adoperino per perseguire il bene comune e a tutelare la dignità di ogni vita umana", ha detto il Pontefice.