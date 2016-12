Da Tor Sapienza cacciato anche il M5S Paola Taverna: non siamo qui per voti

12:09 - "Noi non vogliamo esponenti politici. Non vogliamo l'accattonaggio dei voti". Con queste parole i residenti di Tor Sapienza, dopo il sindaco Marino, cacciano anche la senatrice del M5S Paola Taverna e la delegazione di pentastellati, in visita nella periferia di Roma. "Non venite a fare politica qui - hanno aggiunto -. Il quartiere è abbandonato da quarant'anni e mo si fanno vedere". "Fate schifo tutti", hanno affermato.

"Ma quale politica? Stiamo andando in un mare di guai", hanno ribadito.



Taverna: "Io sono una cittadina e non sono qui per i voti" - "Io non sono un politico, non sono una senatrice. Sono una cittadina e non sono qui per i voti. Gli altri hanno creato questo problema e il M5S vuole risolverlo", ha replicato Paola Taverna. "Invece di fare assemblee qui, vadano in consiglio comunale per far sentire la loro voce a Marino", ha spiegato la senatrice pentastellata.



"Non mi chiamo Renzi e me ne frego" - "Se dovessi andare in giro a ricevere applausi manovrati dalla claque e stringere le mani a controfigure mi chiamerei Renzi, invece mi chiamo Paola Taverna e capisco la rabbia delle persone che ho incontrato oggi, non la cavalco e non vado a fare campagna elettorale". Lo scrive la senatrice.



M5s: presenteremo mozione su sicurezza - "Faremo un atto per garantire la sicurezza a Tor Sapienza. Presenteremo una mozione che impegna il sindaco affinchè raggiunga questo obiettivo". Così il capogruppo del M5s in Campidoglio Marcello De Vito a margine della visita al quartiere Tor Sapienza. "Marino fino ad oggi non ha fatto nulla - aggiunge - La cosa fondamentale è che la zona sia messa in sicurezza".