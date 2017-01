Da Norcia ad Amatrice, nevica sui centri colpiti dal terremoto

Come ampiamente annunciato dai bollettini meteorologici, nevica sulle località umbre colpiti dal sisma. Norcia si è svegliata sotto un leggero manto bianco, così come Preci e Cascia. Più abbondanti le nevicate sulle montagne sovrastanti. I mezzi antineve della Provincia e dei singoli Comuni sono entrati subito in azione per rendere percorribili le strade. Neve anche ad Amatrice e Accumoli dove, però, non si segnalano disagi per la viabilità.