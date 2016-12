"Prima che Stefano Cucchi arrivasse in tribunale era già stato picchiato". Lo ha detto il garante dei detenuti del Lazio Angiolo Marroni a margine di un convegno. "Prima di arrivare a Regina Coeli Cucchi è stato in custodia in tre caserme diverse. Ho sempre sostenuto che bisogna capire cosa sia successo prima che arrivasse a piazzale Clodio".