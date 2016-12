Cucchi,pg:prima leggere motivazioni

11:40 - La Procura generale di Roma "valuterà la sussistenza di motivi" per ricorrere in Cassazione "dopo aver letto le motivazioni" della sentenza di assoluzione in appello degli imputati per la morte di Stefano Cucchi. Lo ha detto il pg della Capitale, Luigi Ciampoli. "La Procura esaminerà, con la lettura delle sentenza, la motivazione che darà la Corte d'assise di appello, valutandone la congruità, la coerenza e la legittimità", ha aggiunto.