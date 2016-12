Crollo Roma, "pensavamo a Isis"

"Abbiamo sentito bussare forte alla porta e poi l'invito concitato dei vigili a scendere in strada: in un primo momento abbiamo pensato a un attentato terroristico". E' questo il racconto di una inquilina della palazzina crollata a Roma, sul lungotevere Flaminio. La donna che per prima ha avvertito i soccorsi evitando la tragedia punta invece il dito contro i responsabili dell'incidente: "Adesso chi ha causato tutto questo deve pagare".