Crollo palazzina a Roma,c'è stata una fuga di gas: indaga la Procura

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sul parziale crollo di una palazzina avvenuto in periferia in seguito a un'esplosione. Il pm Francesco Dall'Olio procede contro ignoti per disastro colposo. Dalle indagini è emerso che all'origine del crollo c'è stata una fuga di gas. I vigili del fuoco stanno cercando capire da quale parte del seminterrato è avvenuta la deflagrazione. Dalle macerie sono state estratte vive 5 persone, 3 sono gravi.