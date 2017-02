Cranio Randagio, il rapper di X Factor è morto per un mix di droga e alcol

​Secondo l'avvocato della famiglia le dinamiche sono ancora da chiarire ed è quindi necessario ricostruire le ultime 24 ore del giovane: "Resta il mistero. Lui non era un tossicodipendente depresso. Forse qualcuno gli ha offerto qualcosa, un cocktail che non ha riconosciuto".



Il rapper partecipò a una festa nel quartiere Balduina, a Roma, insieme ad altre dodici persone. La mattina dopo Cranio Randagio venne trovato senza vita dagli amici. Il figlio del padrone di casa e un altro giovane, che erano rimasti a dormire con lui, lo hanno trovato privo di sensi e hanno tentato di rianimarlo mentre aspettavano l'ambulanza, che al suo arrivo trovò il corpo esanime.



Vittorio Bos Andrei aveva scelto il suo nome d'arte per rivendicare la sua "libertà di pensiero" definendosi "pseudo-rapper paranoico". Rimasto orfano del padre, scomparso quando lui aveva solo 15 anni, era andato in Australia per un lungo soggiorno lontano dalla sua tragedia familiare, per poi tornare in Italia e dividersi tra la capitale e Milano.



Tra Facebook e Youtube, il cantante aveva conquistato l'attenzione e il sostegno di molti per il suo stile duro, identificabile anche nei successi "Mamma Roma addio" e "Petrolio", i suoi brani più cliccati. Era impegnato nella realizzazione del nuovo album 06-02 Crescere.