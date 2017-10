Crac Cirio, difesa Geronzi: "Chiesta la sospensione della pena"

I difensori di Cesare Geronzi, condannato a quattro anni di reclusione per il crac Cirio, hanno chiesto la sospensione dell'esecuzione della sentenza "in attesa che un giudice applichi l'indulto di tre anni". Lo ha spiegato Ennio Amodio, difensore con Franco Coppi, annunciando di puntare ad ottenere la revisione del processo e aggiungendo: "Chiederemo l'affidamento in prova ai servizi sociali".