Momenti di tensione a Roma al corteo dei movimenti di lotta per la casa . Diverse uova sono state lanciate contro le forze dell'ordine schierate in tenuta antisommossa in piazza dell'Esquilino. Presenti anche i blindati e con un mezzo idrante nel lato della piazza verso il Viminale.

I manifestanti hanno intonato cori contro l'articolo 5 del piano casa del governo Renzi, quello che stabilisce che chiunque occupa abusivamente un immobile non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi. Tra gli striscioni uno con su scritto: "Il governo Renzi scatena la guerra ai poveri". In piazza bandiere No Tav, canotti, fucili ad acqua e maschere del personaggio V per Vendetta.